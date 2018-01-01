Еще одна смерть военного. На Черниговщине на полигоне погиб боец-контрактник

Трагедия произошла вследствие нарушения мер безопасности.
"Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту", — говорится в сообщении оперативного командования "Север" на странице в Facebook.
Управление оперативного командования "Север" выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно в воинской части нашли тело солдата-контрактника с простреленной головой.
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