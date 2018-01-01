"Еще приблизились к Донецку". Волонтер рассказал о новом продвижении бойцов на Донбассе

В зоне проведения ООС произошло очередное изменение обстановки.

Бойцы ВСУ Униан

Бойцы Вооруженных сил Украины , по данным волонтера и бойца спецподразделения "Ежик" Анатолия Токарева, сумели продвинуться на "несколько шагов ближе" к освобождению Донецка.

По его данным, украинские войска заняли удобную позицию для контроля вражеских пунктов и ведения флангового перекрестного огня. Свою позицию Токарев выразил в посте в соцсети Facebook, сообщает пользователь Василий Ветров.

"ВСУ стали еще ближе к Донецку: силы ООС взяли новую стратегическую высоту Наши военные теперь получили возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь", – говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили блиндажи и подбили технику боевиков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram