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"Еще приблизились к Донецку". Волонтер рассказал о новом продвижении бойцов на Донбассе

Сегодня, 12:49

В зоне проведения ООС произошло очередное изменение обстановки.

Бойцы ВСУ
Бойцы ВСУ Униан
 Бойцы Вооруженных сил Украины, по данным волонтера и бойца спецподразделения "Ежик" Анатолия Токарева, сумели продвинуться на "несколько шагов ближе" к освобождению Донецка.

По его данным, украинские войска заняли удобную позицию для контроля вражеских пунктов и ведения флангового перекрестного огня. Свою позицию Токарев выразил в посте в соцсети Facebook, сообщает пользователь Василий Ветров.

"ВСУ стали еще ближе к Донецку: силы ООС взяли новую стратегическую высоту Наши военные теперь получили возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь", – говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили блиндажи и подбили технику боевиков.

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Теги:  
бойцы, ВСУ, волонтер, Анатолий Токарев, Донецк, ООС, Донбасс
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