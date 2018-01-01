"Если не заткнешься — убьем". В Киеве избили врача, заявлявшего о коррупции в медицине

< > < >

1 / 2 В Киеве жестоко избили врача (Фото: Обозреватель)

На врача напали, когда он направлялся на работу.

В Деснянском районе Киева, возле диагностического центра, неизвестные совершили нападение на врача Юрия Лиску, который ранее открыто заявлял о коррупции в медицине.

По словам потерпевшего, избиение произошло сегодня в районе 11:50. На врача напали, когда он направлялся на работу. Нападавших было двое, сообщает "Обозреватель".

"Они пристально смотрели на меня, а когда поравнялись, один из них замахнулся, чтобы ударить меня рукой в висок, но я вовремя среагировал и удар пришелся по скуле. В результате я получил рассечение. Затем эти двое, по виду типичные "титушки", начали меня избивать, при этом один из них сказал, "если ты не заткнешься, мы тебя убьем", — рассказал пострадавший врач.

Мужчине была оказана медицинская помощь, у него диагностировали перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рассечение мягких тканей.

Ранее на врача уже нападали. Новое нападение Лиска связывает с приемом у главы Деснянской районной администрации Геннадия Заболотного, где он передал заявление о бездействии и невыполнении предписаний Апелляционного суда г. Киев чиновниками РГА и руководством КДЦ Деснянского района.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве парни напали на семью.