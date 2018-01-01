"Есть сценарий, при котором этот конфликт — навсегда": эксперт назвал минусы миротворцев на Донбассе

Жданов отметил, что присутствие миротворцев — это самый бескровный и лучший вариант решения проблемы.

Военный эксперт обозначил минусы введения миротворцев на Донбасс. Podrobnosti

Главный недостаток миротворческой миссии в Украине — это возможность ООН в ходе выполнения миссии изменить мандат. Это в свою очередь может привести к изменению политических целей и задач, выполняемых миссией.

Об этом заявил в ходе чата на "Главреде" заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Также, по его словам, к недостаткам можно отнести возможность вмешательства в деятельность миссии Североатлантического альянса, югославский вариант.

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При этом Жданов отметил, что присутствие миротворцев по мандату ООН на Донбассе — это самый бескровный и лучший вариант решения проблемы.

"Вопрос замораживания конфликта будет зависеть от мандата, выданного ООН миротворческим силам. Если он будет соответствовать требованиям РФ, то этот конфликт — навсегда. Если он будет соответствовать нашим требованиям, то вопрос возвращения Донбасса может быть решен на протяжении пяти-семи лет", – резюмировал эксперт.

Напомним, глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться наступления мира на Донбассе с помощью миссии ОБСЕ и миротворцев ООН.

В свою очередь главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос введения на Донбасс ​контингента ООН ​для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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