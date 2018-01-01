"Есть три тезиса". Тука озвучил ближайшие планы Кремля насчет Украины

Как считает чиновник, в покое украинцев и страну в целом россияне точно не оставят.

Георгий Тука УНИАН

Россия и россияне планирует уничтожить имидж Украины и будет использовать для достижения этой цели сразу несколько способов.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий и бывший глава Луганской военно-гражданской областной администрации Георгий Тука.

"На фоне всех внутренних проблем, Кремлю крайне необходимо разрушить имидж Украины среди наших внешних союзников", - отметил Тука.

По его мнению, российские пропагандисты по указке из Кремля будут использовать три тезиса для разрушения имиджа Украины.

"Первый − создавая внутри страны искусственные, но болезненные, проблемы, демонстрировать "институциональную несостоятельность "киевской хунты" (хлор). Второй − делая сенсационные разоблачения коррупционных действий власти (реальные и вымышленные), россияне будут распространять тезис о безуспешности сотрудничества с насквозь коррумпированным режимом. Третий − организуя ряд провокаций, Кремль будет распространять тезис о формировании "фашизма" в Украине", - написал замминистра.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тука спрогнозировал обострение Россией конфликта на Донбассе, а также оценил потенциал ВМС Украины в Азовском море возмутился реакцией на предложение Путина провести донбасский референдум.

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