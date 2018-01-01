"Это будет болезненно". Глава "Нафтогаза" рассказал об ущербе Украины после прекращения транзита газа

По словам руководителя госкомпании, страна может потерять от двух до трех процентов от ВВП.

Андрей Коболев прекращение транзита газа через территорию Украины считает крайне убыточным УНИАН

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита газа из России в Европу через территорию Украины экономике страны будет нанесен ущерб в размере 3,5 миллиарда долларов.

"Примерно 3,5 млрд долларов. Где-то 2-3 процента от ВВП. Это будет очень болезненно", - сказал он в интервью DW.

Коболев убежден, что Россия хочет подавить Украину экономически, однако при этом стремится использовать "мягкий сценарий". По словам главы госкомпании, сейчас транзит газа через территорию Украины сдерживает Россию от полномасштабной агрессии, поскольку российские компании в этом случае понесут большие финансовые потери.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком", но в обход Украины.

Как ранее сообщалось, коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что потери Украины от запуска "Северного потока-2" могут составить около трех миллиардов долларов ежегодно.