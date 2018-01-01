"Это чистый сепар". Журналист назвал Усика сторонником врагов Украины

Автор убежден, боксер является приверженцем "мира на условиях капитуляции".

Муждабаев раскритиковал Усика фото: 24tv.ua

Известный журналист и заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев остро раскритиковал украинского боксера-чемпиона Александра Усика после ряда его заявлений на пресс-конференции, посвященной победе над россиянином Муратом Гассиевым.

"Ваш кумир Усик обожает кремлевского антиукраинского тролля Шария. Это стопроцентный враг Украины, его смотрят только враги Украины, больше никто. Ваш кумир Усик поддерживает крестный ход московских попов. Это чистый сепар, без примесей. И он не "дуракбоксер", у него всё продуманно и осознанно", - написал он в Facebook.

Журналист заявил, что Усик якобы пропагандирует мир, но, на самом деле, занимает пророссийскую позицию и стремиться к капитуляции. И то, что он вышел в Москве с украинским флагом и под гимн – манипуляция.

Муждабаев убежден, что недавние заявления Усика негативно характеризуют его, как гражданина Украины и патриота.

"По мне, такие слова во время войны из уст известного в стране человека — это и есть дела, направленные против страны. В этом суть, остальное - шелуха. И никакие бои, победные ли, проигранные, не изменят сути", - сказал автор поста.

Фото: Facebook/Айдер Муждабаев

Напомним, Усик дал первую в Украине пресс-конференцию после своей недавней победы в финале Всемирной боксерской суперсерии над российским боксером Муратом Гассиевым. Спортсмен решительно отказался от звания "Героя Украины", которое ранее ему предложил присвоить украинский премьер Владимир Гройсман.

Позже в Госдуме заявили о намерениях выдать Усику российское гражданство.

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