"Это диверсия". В Минобороны разорвали контракт на постройку казарм на полигоне "Широкий лан"‍

Информацию озвучил один из высокопоставленных чиновников ведомства.

Полигон "Широкий лан" facebook.com/GeneralStaff.ua

Руководство украинского Минобороны приняло решение о разрыве контракта с компанией "Рост" − на строительство казарм в учебном центре ВСУ " Широкий лан ".

Информацию озвучил замруководителя Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, сообщает агентство "Укринформ". "Назначена проверка по каждому из объектов и по результатам которых будут выставлены штрафные санкции", − сказал он.

По словам Чергинца, "Рост" в ближайшее время внесут в "черный список" из-за систематического нарушения договоренностей.

"Действия компании "Рост" в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины можно расценивать как диверсию. Она создала предпосылки, которые могут привести к срыву сроков завершения и передачи объектов в эксплуатацию военными частями", − сказал чиновник.

Чергинец также заявил о том, что материалы по "Росту" передадут в правоохранительные органы. Минобороны заключило договоры со строительной компанией примерно на 300 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в учебном центре "Широкий лан" произошел крупномасштабный пожар.

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