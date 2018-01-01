"Это лишь начало". Тука анонсировал продолжение операции спецслужб по делу Рубана

Я не сомневаюсь в том, что Рубан — это пешка, заявил Георгий Тука.

Георгий Тука анонсировал продолжение дела Рубана УНИАН

Глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан , которого накануне задержали правоохранители, является пешкой в преступной организации, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.

"Я не сомневаюсь в том, что Рубан — это пешка. Медийный персонаж — не более того. Вот просто созданное медийное лицо человека. А сам по себе этот человек ноль полный. Это как марионетка, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока длилась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные. И я имею определенные обоснованные надежды, что это лишь начало операции. Продолжение следует. И можно только представить, в каком состоянии находится все это кодло", — сказал Тука в эфире "5 канала".

На вопрос ведущего, насколько много может Владимир Рубан знать, Тука сказал: "Это зависит от того, какие у него были связи. Я этого не знаю. Он 100% знал, потому что он вез не для себя для личного использования. И я никогда не поверю, что он сам пытался совершить такие террористические акты. Это действовала группа людей и не просто террористы, как мы их себе представляем. Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия они должны были быть кем-то управляемые, должны были привести к каким-управляемым последствиям. Разрабатываются обычно определенные сценарии поведения общества, как надо правильно подводить общество к тем или иным реакциям".

Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубана с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.