"Это может закончиться плачевно". В Киеве заметили очередных подростков-зацеперов: фото

Молодые люди решили прокатиться на корпусе электрички.
Молодые люди решили прокатиться на корпусе электрички, для чего взобрались на элементы в хвосте поезда.
"Чьи? Граждане родители, узнайте своих детей и проведите воспитательные работы. Это может закончится плачевно", — говорится в подписи к фото на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Снимки были сделаны в четверг, 8 июня, на станции "Святошино".
Напомним, в Житомире 13-летний парень вылез на крышу электропоезда и получил травмы от поражения электротоком.
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