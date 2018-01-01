"Это пит-стоп!". В Киеве у едущей маршрутки отвалились колеса: фото

Данная новость выглядит особенно сильной иронией судьбы на фоне свежей информации о подорожании проезда.

Во вторник, 15 мая, в столице Украины у маршрутного автобуса №189, который курсирует от улицы Ирпенская до улицы Владимирская, прямо по ходу движения отвалились передние колеса.

Соответствующее сообщение и фотоснимки были опубликованы в сообществе "Киев Оперативный" социальной сети Facebook.

"А кто это у нас тут? А-а-а, так это вновь 189-я маршрутка. Ничего такого - просто во время поворота у автобуса вывалились колеса", − говорится в тексте.

Также известно, что инцидент произошел, когда водитель маршрутного такси осуществлял поворот.

"Это пит-стоп", − пошутил, проведя аналогии с гонками "Формулы-1", пользователь Дмитрий Соль.

"Когда водитель косит под фильм "Такси", − сыронизировал, вспомнил легендарную комедийную франшизу Люка Бессона, пользователь Иван Грищенко.

"Так еще и новая маршрутка!", − от души посетовал пользователь Алексей Ильев.

"Стандарт "евро 15"", − саркастически прокомментировал пользователь Oleksiy Zab.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве маршрутка сняла скальп с пьяного пассажира.

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