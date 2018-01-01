"Это победа над тяжелым экономическим кризисом". Порошенко поздравил украинцев с Пасхой: фото, видео

Президент подчеркнул, что этот праздник стал для украинцев больше, чем просто церковное торжество.
"Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, вызванным российской агрессией. Нынешняя Пасха – это особый день, потому что вместе с ним приходит понемногу и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади", - сказал президент в ролике, который опубликован в YouTube.
Порошенко подчеркнул, что для Украины сейчас важен мир как на внешних границах, так и внутри страны.
Президент рассказал, что в Вербное воскресенье был с визитом в прифронтовой зоне Донбасса. Он заявил, что мир в Украине невозможен без профессиональной армии.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины настоятельно рекомендовали украинцам быть умеренными в употреблении пищи во время пасхальных застолий.