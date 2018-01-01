"Это штатный чекист". Во Львове националисты разрисовали могилу героя СССР Кузнецова: фото

Представители организации С14 написали на монументе "враг УПА" и "палач".

С14 требуют перезахоронения советского разведчика Кузнецова Фото: Facebook/C14Львов

Во Львове представители праворадикальной организации С14 разрисовали желтой краской могилу героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы, чтобы привлечь внимание к вопросу перезахоронения советского разведчика.

"Для украинцев он не герой, а штатный чекист. Он никакой не разведчик — это советский миф, который Россия дальше лелеет", - говорится в сообщении С14 в Facebook.

По словам организаторов данной акции, Кузнецов "организовывал провокации, сталкивая немецких оккупантов с украинскими националистами: он подбрасывал документы националистов возле убитых тел немецких офицеров, указывая, что теракт якобы совершили бойцы УПА".

"Поэтому и был в "черном списке" украинского подполья", — объяснили националисты.

На памятнике, который установлен на могиле Кузнецова, праворадикалы желтой краской нарисовали тризуб, рожки на голове и написали "враг УПА" и "палач".

Напомним, Николай Кузнецов — советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб во Львовской области.

Как ранее сообщалось, в Ковеле Волынской области неизвестные отбили голову памятнику неизвестному солдату, который расположен на выезде из города и нанесли на плите символ националистов.

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