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"Это ты больная. Умойся кровью". Крысин на суде оскорбил мать убитого журналиста Веремия

Сегодня, 11:15

Инцидент произошел в Дарницком райсуде Киева.

Крысин
Юрий Крысин в зале суда УНИАН
Во время зачитывания обвинительного заключения представителями Дарницкого райсуда столицы Украины Юрий Крысин, обвиняемый в соучастии в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, в грубой форме нанес оскорбление его матери.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовала журналистка Наталья Двали.

"Умойся сама кровью! Надо было лучше сына своего воспитывать! Уберите эту мамашу! Веремий сначала бросал гранаты, а затем приехал снимать! Это ты больная. Защитите меня от этого хамства. Я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!", − процитировала она реплики Крысина во время зачитывания обвинительного заключения.

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facebook.com/dtp.kiev.ua

Позднее Двали написала в комментариях о том, что Дарницкий райсуд объявил перерыв в заседаниях по данному делу до 13.00 16 июля. На данный момент судьи успели зачитать только 22 страницы обвинительного акта из 60.

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facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, ранее, в декабре 2017-го Шевченковский райсуд вынес Крысину условный приговор, который вызвал большой резонанс в обществе. В Киеве прошло сразу несколько акций протеста, участники которых требовали пересмотреть дело. В частности, в начале марта возле Дарницкого райсуда Киева активисты "Национальных дружин" и националистической организации С14 забросали снежками, заплевали и несколько раз ударили обвиняемого. Уже летом 2018-го Апеляционный суд вынес Крысину новый приговор.

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Теги:  
Facebook, соцсеть, Юрий Крысин, мать, Вячеслав Веремий, суд, оскорбление,
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