"Это тюрьма". Опубликовано видео ужасных условий в интернате на Львовщине

Реформа интернатных заведений идет очень медленно.

В городе Роздол Львовской области действует детский дом-интернат Скрин с видео ТСН

В городе Роздол Львовской области действует детский дом-интернат , куда из крупных городов свозят детей с особыми потребностями.

В Украине полсотни таких заведений, в них около шести тысяч молодых людей до 35 лет, треть из которых – дети, пишет ТСН.

Детские дома-интернаты подчиняются не образовательному ведомству, а Минсоцполитики, и со времен независимости не сильно изменились. В интернат без предупреждения посетил уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.

"Мы пережили 26 лет независимости, но рабство в виде таких вот заведений осталось в Украине. Система изоляции, система по уходу до смерти остается в таких заведениях. Это тюрьма сегодня", — сказал он.

Это – не просто слова. В психиатрическом учреждении с восьмьюдесятью больными психиатр работает на полставки до обеда. Два педагога работают, потому что других сократили. В палате для особо тяжелых детей живут восемь воспитанников. Телевизор показывает не мультики, а рассказывает им о тонкостях рыбалки. Дети и взрослые, которые могут самостоятельно передвигаться, сидят по комнатам. Учебные классы действуют лишь тех, кто, по мнению персонала, может учиться.

Галина работает с 1975 года. Заметно, что она любит свою работу и этих детей. Но, как и остальные персонала, она также – узник этих стен. Так построена местная экономика – большой интернат, много персонала с катастрофически маленькими зарплатами, которые держатся за свою работу, потому что в городке другого просто не найдешь.

У Максимка – тяжелая форма ДЦП. Как правило, такие как он живут в подобных интернатах или дома, превратив жизнь собственных родителей на филиал ада.

Реформа интернатных заведений идет очень медленно — отчасти из-за неготовности общества, а в основном — из-за сопротивления самой системы. Директору интерната, который посмел впустить нас на территорию собственного заведения, просто во время интервью позвонили из министерства. Разговор был жестким.

Нужно пройти еще много шагов, чтобы ушли в прошлое такие полусекретные тюрьмы, где людей десятилетиями связывают, лишая достоинства, образования и медицины. Реформа — это когда у каждого из этих детей будет учитель и социальный работник, а часть из них сможет вернуться в собственные семьи. Реформа – это когда часть особых детей смогут пойти в обычные школы. Делая обычных здоровых детей — добрее и взрослее. Реформа — это когда завершится инквизиция и в старом замке в Роздоле создадут музей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине пациентов психоневрологического интерната держали в холоде и без воды.

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