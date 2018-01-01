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"Это все придумал Запад". В Киеве УПЦ (МП) провела митинг против биометрических паспортов

Сегодня, 15:47

Мероприятие прошло возле здания Верховного суда Украины.

Молебен
Молебен под Верховным Судом facebook.com
Представители "Украинской православной церкви (Московского патриархата)" провели под зданием Верховного суда Украины "молебен", посвященный отмене биометрических паспортов.

Соответствующее сообщение в понедельник, 26 марта, на своей странице в Facebook опубликовала глава правления ОО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.

По ее словам, участники акции требуют у судей ВСУ отменить биометрические паспорта, потому что это "точка невозврата".

Скриншот
facebook.com

"Еще какая точка невозврата! Украинцам, которым теперь значительно легче посетить любую Европейскую страну, сложнее будет вешать на уши лапшу о "загнивающем западе" и о том, как Украина хорошо жилось бы с "братским русским народом"", – написала она.

По мнению Янченко, Кремль решился на "последний шаг в конвульсиях" – с помощью "кремлевских агентов в рясах" убеждать граждан Украины отказаться от оформления биометрических паспортов.

Скриншот документ
facebook.com

"В ход идут самые страшные аргументы. Например, среди "опасностей биометрических паспортов", как опять же пишет их листовка – махинации с собственностью и стремительный рост черной трансплантологии. Заинтересован в этом, конечно, Запад, чтобы завершить процесс "интеграции в европейское сообщество"", – добавила Янченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестные подожгли часовню УПЦ (МП).

 
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Киев, молебен, УПЦ (МП), паспорта, Верховный суд
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