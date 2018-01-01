"Это выдумки". В Минобороны опровергли данные Матиоса о суицидах в армии

Количество самоубийств в армии на таком же уровне, как и в прошлом году.

В Минобороны опровергли заявление Анатолия Матиоса novostimira.com.ua

Данные военной прокуратуры о высоком уровне суицидов среди военных не соответствуют действительности, заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский.

"Это заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", — заявил он.

Грунтковский отметил, что количество самоубийств в армии "на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту", передает "Громадське ТВ".

"Откуда взяты цифры у военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", — подчеркнул он.

Журналисты требовали озвучить цифры по количеству самоубийств, однако представители Минобороны отказались это делать, ссылаясь на то, что это ограниченная информация для внутреннего пользования.

Что касается других случаев и преступлений, связанных с военными, в Минобороны заявили о тенденции к уменьшению таких случаев.

"По состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти на 30% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16 % меньше случаев с употреблением наркотических средств", — добавил Грунтковский.

Напомним, ранее Матиос заявил о том, что растет количество самоубийств среди военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.