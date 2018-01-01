Сегодня, 00:30 RSS

"Евробляхер" может сесть на семь лет за нападение на нардепа

Вчера, 22:37

Демонстранты попытались отбить его у полиции, но потерпели неудачу.

евробляхеры 6
В итоге демонстранты устроили две драки - с депутатами и с полицией Украинская правда
Стали известны первые подробности драки между "евробляхерами" и народными депутатами под зданием Верховной Рады.

Кстати, как сообщает Insider, "евробляхеры" умудрились подраться и с полицией, пытаясь отбить задержанного активиста.

Атаковавший депутата мужчина был задержан на углу Институтской и Шелковичной, при задержании он назвался помощником депутата. Поскольку правоохранители не озвучили причин задержания, активисты попытались отбить у полиции своего товарища, но потерпели неудачу.

Позднее Отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что группа лиц провоцировала драку у здания парламента, один из них пытался ударить народного депутата. Правоохранители сразу отреагировали на инцидент и оттеснили правонарушителя. Его доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Читайте такжеНардепа Пинзеника протестующие под Радой едва не линчевали из-за сбитого "евробляхера": видео 

Ранее народный депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник прокомментировал резонансное ДТП под стенами Верховной Рады, в результате которого пострадал участник акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах.

Напомним, в Киеве участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады. Нардепы пытаются убежать через запасные выходы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Украина, Рада, евробляхер, евробляхеры, драка, полиция, активист, депутат
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности