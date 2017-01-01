Факельное шествие, вече. Как в Киеве прошла акция националистов по случаю дня рождения Бандеры, фото и видео

В мероприятии принимали участие около тысячи человек, отметили в столичной полиции.

В Киеве факельное шествие националистов закончилось вече на Майдане УНИАН

В понедельник, 1 января, в центре Киева прошло факельное шествие националистов в честь 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Марш завершился вече на Майдане Независимости, сообщил УНИАН.

"Участники акции перекрыли три полосы движения на улице Крещатик возле Майдана…, где была установлена импровизированная сцена", — говорится в статье.

По данным полиции столицы, опубликованным на ее странице в Facebook, в мероприятии принимали участие около тысячи человек. Во время акции нарушения правопорядка не зафиксированы.

МВД у себя в соцсети написало, что массовые мероприятия по случаю годовщины со дня рождения Бандеры сегодня проходили в 21-м регионе Украины, в них участвовали более 6,5 тысяч человек, конфликты не замечены.

Напомним, вечером 1 января в Киеве в парке имени Тараса Шевченко собрались националисты для проведения факельного шествия, которое организовали ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус", а потом начали идти к Майдану Независимости.