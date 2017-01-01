Фальшивый MacCoffee: во Львове обнаружили подпольный цех по производству кофе

Напиток популярного бренда подделывали в частном доме.

Фото: ГУ Национальной полиции в Львовской области

Сотрудники правоохранительных органов 25 января разоблачили цех по производству подделок известного бренда MacCoffee.

Деятельность предприятия остановлена, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области

"Установлено, что производство 45-летний львовянин устроил в собственном домохозяйстве на втором этаже здания, куда попасть можно было только на лифте. Мощность мини-завода достигала тысячи пачек кофе в сутки", - сказано в сообщении.

Реализовывал свою продукцию злоумышленник через интернет, а также посредством подставных лиц в западных областях страны. Кофе продавалось на оптовых рынках городов, в том числе и Львова.

"Во время санкционированных обысков полицейские изъяли оборудование для производства и упаковки кофе, более девятнадцать тысяч упаковок готовой к реализации продукции, почти сто килограммов сырья, бумажную тару, а также семнадцать тысяч гривен, вырученных от незаконной деятельности", - сообщили в полиции.

Представители бренда MacCoffee заявили, что их торговой марке нанесен существенный ущерб. Злоумышленнику грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, а также оборудования.

Напомним, ранее аналогичный цех по изготовлению фальшивого кофе торговой марки Jacobs был разоблачен в Харькове. Как выяснилось на досудебном следствии, производство поддельного кофе организовал предприимчивый сотрудник патрульной службы Национальной полиции Харьковской области.