Фанаты "Шахтера" во время матча с "Динамо" подожгли флаг "ДНР": фото

Фотографию болельщики выставили в фан-группе в социальной сети.

Донецкие ультрас не упускают случая продемонстрировать патриотизм Фото: Twitter/Кроты

Во время матча 27-го тура чемпионата Украины "Динамо"- "Шахтер" донецкие ультрас подожгли на стадионе флаг самопровозглашенной "ДНР".

"Тут наши парни сожгли тряпку одну", - подписали авторы фотографию, которую разместили в Twitter в фан-группе Кроты.

На снимке видно, что с собой на матч болельщики принесли флаг Украины, а также полотно с патриотическими лозунгами и символикой.

Ультрас жгут флаг "ДНР" Фото: Twitter/Кроты

Напомним, 14 апреля в Харькове состоялся центральный матч 27-го тура УПЛ, в котором встречались "Шахтер" и "Динамо". Игра завершилась минимальной победной подопечных Александра Хацкевича со счетом 1:0.

Затем наставник "Шахтера" Паулу Фонсека в комментарии журналистам сознался, что его подопечные играли в этот день чрезвычайно плохо.