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Фанаты "Шахтера" во время матча с "Динамо" подожгли флаг "ДНР": фото

Вчера, 23:52

Фотографию болельщики выставили в фан-группе в социальной сети.

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Донецкие ультрас не упускают случая продемонстрировать патриотизм Фото: Twitter/Кроты
Во время матча 27-го тура чемпионата Украины "Динамо"-"Шахтер" донецкие ультрас подожгли на стадионе флаг самопровозглашенной "ДНР".

"Тут наши парни сожгли тряпку одну", - подписали авторы фотографию, которую разместили в Twitter в фан-группе Кроты.

На снимке видно, что с собой на матч болельщики принесли флаг Украины, а также полотно с патриотическими лозунгами и символикой.

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Ультрас жгут флаг "ДНР" Фото: Twitter/Кроты

Напомним, 14 апреля в Харькове состоялся центральный матч 27-го тура УПЛ, в котором встречались "Шахтер" и "Динамо". Игра завершилась минимальной победной подопечных Александра Хацкевича со счетом 1:0.

Затем наставник "Шахтера" Паулу Фонсека в комментарии журналистам сознался, что его подопечные играли в этот день чрезвычайно плохо.
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Динамо, Шахтер, "ДНР", флаг, огонь, ультрас, фанаты, болельщики, матч, футбол
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