Фанаты "Шахтера" во время матча с "Динамо" подожгли флаг "ДНР": фото

Фотографию болельщики выставили в фан-группе в социальной сети.
"Тут наши парни сожгли тряпку одну", - подписали авторы фотографию, которую разместили в Twitter в фан-группе Кроты.
На снимке видно, что с собой на матч болельщики принесли флаг Украины, а также полотно с патриотическими лозунгами и символикой.
Напомним, 14 апреля в Харькове состоялся центральный матч 27-го тура УПЛ, в котором встречались "Шахтер" и "Динамо". Игра завершилась минимальной победной подопечных Александра Хацкевича со счетом 1:0.
Затем наставник "Шахтера" Паулу Фонсека в комментарии журналистам сознался, что его подопечные играли в этот день чрезвычайно плохо.