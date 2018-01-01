Фарион заявила, что "троянскую кобылу" Савченко нужно выслать в РФ в товарном вагоне: видео

Экс-нардеп уверена, что украинка может стать для Путина "большим подарком".

Ирина Фарион считает, что Надежда Савченко "разводит" украинцев Главред

Бывший депутат Верховной Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион не сомневается, что Надежда Савченко сотрудничает с Виктором Медведчуком, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

"Да какая она Надежда Савченко — она Надежда Медведчук… Это "троянская кобыла", загнанная в качестве "многоходовочки" в Украину, начиная с Майдана. На Майдане она поддерживала "Беркут". Если наше общество настолько наивно, что верило в те вышиваночки и маечки с тризубами, в которых она ходила, тогда это общество и дальше можно "разводить", - сказала экс-нардеп в эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE".

По словам Фарион, большой проблемой для украинского общества является тот факт, что Савченко стала народным депутатом, и ее поддерживает часть населения.

"Важно то, что она стала политиком — это катастрофа. Важно то, что ее завели в парламент и часть общества поддерживает ее сегодня", — подчеркнула она.

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"Я бы ее этапировала в товарном вагоне назад к Путину как большой подарок", — заключила Фарион.

Напомним, в рамках данного интервью Фарион заявила, что русскоязычные украинцы – это самая глобальная проблема страны. Экс-нардеп назвала таких людей "отступниками, предателями, ренегатами", а также "садомазохистами" и "гибридами".

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