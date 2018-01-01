Филарет попросил Вселенского патриарха снять с него анафему РПЦ

Филарет уже подал каноническую аппеляцию в адрес Варфоломея и и Синода.

Без отвержения анафемы личной церкви Москвы нет способа принять архиереев УПЦ в Константинополе Открытые источники

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет попросил Константинопольского патриарха Варфоломея отменить анафему, которую на него наложила Русская православная церковь.

"Патриарх Константинополя имеет права высшей апелляционной инстанции в судебных спорах, когда на уровне Поместной Церкви вопрос не может быть решен, а проблема выходит за местные рамки", — написал в Facebook представитель УПЦ КП Евстратий Зоря.

Зоря сообщил, что Филарет уже подал каноническую аппеляцию, аргументировав ее тем, что "лишение сана и анафема недействительны" и "каноническая судебная процедура не была соблюдена".

"Без отвержения московской анафемы нет никакого другого способа со стороны Константинополя признать украинских архиереев, которые вне МП. А без признания иерархов и духовенства УПЦ (КП) и УАПЦ - нет смысла говорить об автокефалии, ведь на базе Московского патриархата Константинополь не может ее провозгласить", - заявил Зоря.

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Напомним, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет рассчитывает, что украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже через месяц – в июле.

Ранее в УПЦ МП сделали заявление о предоставлении автокефалии. Там настаивают, что автокефальный статус "имеет чисто технический церковный характер".

Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.

Как сообщалось, УПЦ КП обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии.

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