Филарет просит сохранить УПЦ КП на оккупированном Донбассе

Глава церкви надеется на помощь других стран.
Как отмечается в открытом письме Филарета к странам-участницам "Минского процесса", США, ЕС, ООН и ОБСЕ, опубликованном на сайте УПЦ КП, в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что позволят функционировать только тем церквям, которые зарегистрируются по "местному законодательству".
По словам патриарха, священников на оккупированных территориях уведомили, что для перерегистрации у них есть всего месяц.
"Требование к религиозным организациям, которые действуют на территории ОРДЛО, "регистрироваться по республиканскому законодательству" неприемлемо и не может быть выполнено, ведь это будет означать нарушение законодательства Украины", — пишет Филарет.
Патриарх попросил международное сообщество посодействовать сохранению УПЦ КП на востоке страны, поскольку там нарушается религиозная свобода граждан.
Напомним, ранее Филарет заявил о своей уверенности в получении украинской церковью автокефалии. По словам патриарха, "кто хочет служить России, тот должен честно сказать, что он живет в Украине, ест украинский хлеб, а служит русским интересам".
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