Филарет просит сохранить УПЦ КП на оккупированном Донбассе

Глава церкви надеется на помощь других стран.

Патриарх Филарет опасается исчезновения УПЦ КП на востоке страны УНИАН

Патриарх Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет попросил международное сообщество не допустить изгнания УПЦ КП с неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Как отмечается в открытом письме Филарета к странам-участницам "Минского процесса", США, ЕС, ООН и ОБСЕ, опубликованном на сайте УПЦ КП, в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что позволят функционировать только тем церквям, которые зарегистрируются по "местному законодательству".

По словам патриарха, священников на оккупированных территориях уведомили, что для перерегистрации у них есть всего месяц.

"Требование к религиозным организациям, которые действуют на территории ОРДЛО, "регистрироваться по республиканскому законодательству" неприемлемо и не может быть выполнено, ведь это будет означать нарушение законодательства Украины", — пишет Филарет.

Патриарх попросил международное сообщество посодействовать сохранению УПЦ КП на востоке страны, поскольку там нарушается религиозная свобода граждан.

Напомним, ранее Филарет заявил о своей уверенности в получении украинской церковью автокефалии. По словам патриарха, "кто хочет служить России, тот должен честно сказать, что он живет в Украине, ест украинский хлеб, а служит русским интересам".

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