"Финальный аккорд". Бойцы ВСУ "сожгли" колонну "боевиков": фото

Информацию озвучили представители штаба ООС.

Военнослужащие ВСУ успешно закончили учения в обстановке, приближенной к боевой, а также отработали сценарий огневой ликвидации колонны вражеской бронетехники.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра Операции Объединенных сил в социальной сети Facebook. Согласно обнародованным данным, ведение боевых стрельб из ручного пехотного огнемета типа "Шмель" стало финальным аккордом для военнослужащих, проходивший ускоренный курс подготовки по специальности "огнеметчик".

Согласно легенде учений, группа бойцов ВСУ уничтожила колонну вражеской бронетехники. "Работали тройками: два автоматчика и огнеметчик. Автоматчики обеспечивали ему безопасный выход на дистанцию стрельбы, предоставляли возможность осуществить выстрел и отойти под прикрытием огня из стрелкового оружия", − заявили в штабе ООС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские пограничники на учениях ликвидировали диверсантов.

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