"Форменное издевательство". В "ЛНР" боевики массово заставляют людей получать "паспорта"

Информацию украинским журналистам предоставили жители временно оккупированного Луганска.

Во временно оккупированном Луганке террористы заставляют работников бюджетных отраслей получать псевдопаспорта группировки " ЛНР ".

Такую информацию опубликовал портал LIGA.net со ссылкой на горожан. "Поступило "распоряжение" в течение ближайшего времени получить такой "паспорт". Иначе − грозят увольнением. Это просто издевательство", − сказал луганчанин Сергей. Он уточнил, что паспорта заставляют получать в первую очередь "чиновников", которые работают "администрации", а также педагогов и медиков.

По слова другого горожанина, украинские паспорта не изымают при получении "паспорта ЛНР". "Многие бы не согласились обменять украинский паспорт на эту бумажку. Те, кто боится попасть под увольнение, получат ее. При этом по-прежнему имея украинский", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "ЛНР" и "ДНР" решились на создание собственного"таможенного союза".