ФСБ задержала в Азовском море сразу семь судов

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что суда не задерживали, а только "досматривали".

Федеральная служба безопасности РФ задержала в Азовском море семь торговых судов, следовавших в Украину.

Об этом заявила зампред Верховной Рады Оксана Сыроид, передает "РБК-Украина".

"Я надеюсь, что вам известно, что ФСБ РФ в Азовском море задержала семь торговых судов, шедших из или в Мариуполь или Бердянск. Несколькими днями ранее этих судов было четыре. Эта угроза была предсказуемой, но с ней никто не работал. Это продолжение войны и увеличение российской агрессии", - сказала Сыроид.

Вместе с тем главный редактор ресурса BlackSeaNews Андрей Клименко опубликовал в Facebook список задержанных судов.

В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что суда не задерживали, а только "досматривали". "На самом деле речь идет не о задержании, а о досмотре судов. Осмотры судов РФ осуществляет, начиная с апреля месяца. И Госпогранслужба не раз акцентировала на этом внимание", - сообщил он "Украинской правде".

По словам Слободяна, Азовское море является морем "внутреннего пользования для Украины и России".

"Любая из сторон может свободно передвигаться по всему бассейну моря и соответственно осматривать те суда, которые вызывают подозрение, или по каким-то другим причинам. Другое дело, что сейчас РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину. Но они не задерживают эти суда, они их просто осматривают, после чего суда следуют дальше своим курсом. Формально россияне ничего не нарушают", - отметил спикер ГПС.

В конце июня Россия перебросила около 40 боевых катеров в Азовское море - в большинстве своем это катера ФСБ и ВМФ.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в составе украинского флота в ближайшее могут появиться бронекатера с "неожиданным" оснащением.

Воронченко отметил, что украинский флот обладает шестью малыми бронированными артиллерийскими катерами проекта 58155 (типа "Гюрза-М"). "Ну и для Азовского моря они - подходящий вариант, поскольку имеют малую осадку", - подчеркнул он, заметив, что эти катера эффективны в прибрежной зоне - охране коммуникаций, инфраструктуры портов, гаваней, устьев рек и лиманов.

"Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противник столкнется с неожиданностью", - поделился Воронченко.

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