Футболист сборной Украины заявил, что Крым Киеву не вернуть

Он подчеркнул, что это его личное мнение.

Артем Кравец считает, что Крым не вернуть. "УП"

Футболист сборной Украины и турецкого клуба "Кайсериспор" Артем Кравец заявил, что возвращение Крыма в состав Украины крайне маловероятно.

"Никто на меня пусть не обижается, я в это вообще не лезу. В любом случае ты будешь где-то виноват. И хорошего это тебе не принесет. Но я думаю, что вряд ли мы вернем Крым когда-то", — высказал свое мнение Кравец в интервью YoutTube-программе "От души в душу".

Он подчеркнул, что это его личное мнение.

Кравцу 29 лет. Он выступает за сборную Украины с 2011 года. Дважды становился чемпионом Украины и обладателем Кубка страны в составе киевского "Динамо".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что присоединение России к G7 невозможно. "Аннексия Крыма является грубым нарушением международного права. Поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", — пояснила она.

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