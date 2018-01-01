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Гаспачо, болоньезе и кус-кус: УЗ презентовала новое меню для поездов и цены

Сегодня, 17:06
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1 / 5 Укрзализныця представила новое меню и цены. (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Новая услуга будет доступна с 18 июня.

Укрзализныця презентовала полноценный комплекс питания в поездах. Пассажирам предложили все – от завтраков до первых блюд и десертов.

Новая услуга будет доступна с 18 июня. В тестовом режиме ею воспользуются пассажиры поездов №7 Киев – Ивано-Франковск, №81 Киев – Ужгород, №749 Киев – Ивано-Франковск и №104 Киев – Мариуполь, сообщает пресс-служба УЗ.

"В течение нескольких недель мы планируем расширить тестовую услугу еще на некоторые поезда… Рассчитаться можно как наличными, так и картой с помощью терминалов. Уже в следующие несколько недель будет возможно заказать ланч-боксы при покупке билетов", – рассказал и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

Состав меню зависит от сезонности представленной продукции. Сделать заказ на пассажирское место можно:

  • по телефону, указанному в меню,
  • через официанта-стюарда,
  • или же получить в специально оборудованном сервисном купе.

В рамках услуги разработано специальное меню. На выбор пассажирам предлагается ланч-бокс с определенным набором блюд и напитков (по 95 грн или 115 грн в зависимости от набора блюд) или по желанию отдельные горячие блюда, снеки и напитки. На упаковках будет указываться калорийность блюд.

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В отдельном меню завтраков на выбор есть каши, сырники и кисломолочные напитки.

Среди горячих блюд пассажирам предлагают выбрать три первых блюда:

  • грибной суп,
  • куриный бульон,
  • гаспачо.

Также есть три основных блюда:

  • картофельное пюре с курицей,
  • паста болоньезе,
  • кус-кус с овощами.

Кроме того, можно заказать сэндвичи и разнообразные десерты. Среди напитков – чаи, соки, кофе, газированные напитки и пр.

Цена первых и основных блюд – от 38 грн за порцию, сэндвичей – 42 грн, десертов – от 18 грн, завтраки будут стоить от 29 грн.

Напомним, с 31 мая "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. Второй этап повышения должен состояться с 1 октября. При этом с 1 июня, в связи с наступлением летнего сезона, железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали еще на 6%.

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Укрзализныця, питание в поездах, меню, цены
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