"ГАЗель" ушла под землю, десятки домов — без воды. СМИ сообщили о ЧП в Киеве, фото

В столице машину вытащили из ямы, но порыв трубы не ликвидирован.
В столице чрезвычайное происшествие случилось по адресу Голосеевский проспект, 96, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Автомобиль вытащили из ямы, но порыв до сих пор не ликвидировали. Теперь очень много домов осталось без холодного водоснабжения. На месте работают коммунальные службы", — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Киеве на Шулявском путепроводе в сторону Петровки образовалась огромная яма, ее глубина достигает примерно 25 см. Фото с места происшествия можно посмотреть здесь.