"ГАЗель" ушла под землю, десятки домов — без воды. СМИ сообщили о ЧП в Киеве, фото

В столице машину вытащили из ямы, но порыв трубы не ликвидирован.

В Киеве десятки домов остались без воды kiev.segodnya.ua

В субботу утром, 10 февраля, в Голосеевском районе Киева автомобиль "ГАЗель" ушел под землю , была повреждена труба подачи холодной воды, без водоснабжения остались десятки домов.

В столице чрезвычайное происшествие случилось по адресу Голосеевский проспект, 96, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Автомобиль вытащили из ямы, но порыв до сих пор не ликвидировали. Теперь очень много домов осталось без холодного водоснабжения. На месте работают коммунальные службы", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве на Шулявском путепроводе в сторону Петровки образовалась огромная яма, ее глубина достигает примерно 25 см. Фото с места происшествия можно посмотреть здесь.