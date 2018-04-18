"Где ответственность за "пулю в лоб". Известный музыкант поднял актуальную тему Майдана

Фронтмен украинской группы сказал свое мнение о деле Ивана Бубенчика.

Александр Положинский высказал мнение о Майдане Фото: Facebook/Александр Положинский

Украинский музыкант, лидер группы "Тартак" Александр Положинский в контексте разговора о признавшемся в убийстве правоохранителей Иване Бубенчике заявил, что во время революции достоинства на Майдане никто не хотел брать на себя ответственность.

"Я думаю, что одна из проблем этого движения (Майдана — Ред.) была связана с тем, что никто на самом деле на себя ответственность брать не хотел. А те люди, которые эпизодически якобы брали на себя какую-то ответственность, на самом деле ни за что не отвечают", - сказал он в интервью "Апостроф.Лайм".

По славам фронтмена музыкального коллектива, особенно тема ответственности актуальна для политиков, которые были активны на Майдане, однако в нужный момент уходили в тень.

"Взять спикера Верховной Рады, например (Андрея Парубия — Ред.). Он был председателем самообороны, в принципе, он должен был нести ответственность за все, что происходило с самообороной Майдана. (…) Но зато есть слухи, что его в критические моменты вообще не было. Или тот же Яценюк (Арсений Яценюк — Ред.) кричал: "Пуля в лоб — так пуля в лоб". Где ответственность за эти слова?" — возмутился музыкант.

Положинский подчеркнул, что слова Бубенчика о применении в мирном протесте боевого оружия подставляют всех участников массовых митингов. Ведь изначально Майдан позиционировался, как акция протеста невооруженных и мирных людей, а слова Бубенчика, считает музыкант, дают основания в применении оружия подозревать каждого. Впрочем, сам Положинский, по его утверждению, вооруженных майдановцев не встречал.

Напомним, адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытич заявил, что ктивист Майдана Иван Бубенчик, подозреваемый в убийстве двух сотрудников "Беркута" в 2014-м во время Революции Достоинства, по мнению следствия, специально открывал стрельбу − для дестабилизации ситуации и увеличения градуса противостояния между силовиками и "майдановцами".