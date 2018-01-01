Гендиректор ЧАЭС подал в отставку из-за конфликта с Минэкологии

Увольнением руководитель предприятия намерен привлечь внимание к ряду проблем.

Игорь Грамоткин намерен увольнением привлечь внимание к проблеме Фото: chnpp.gov.ua

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку из-за разногласий с Министерством экологии Украины при работе над стратегически важными проектами.

"С сожалением вынужден констатировать, что на пути завершения проектов возникла серьезная преграда в виде искусственно созданного конфликта между руководством Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС, которая ставит под сомнение возможность реализации вышеописанного позитивного сценария", - сказано в обращении Грамоткина на официальном сайте ЧАЭС.

В заявлении отмечается, что для успешного завершения реализуемых на ЧАЭС проектов требовалась слаженная работа всех вовлеченных сторон, однако власти создали искусственный конфликт с руководством станции, который быстро принял личностный характер.

"Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход – единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему", — говорится в заявлении Грамоткина.

Напомним, в Чернобыле в зоне отчуждения в скором времени планируют запустить солнечную электростанцию мощностью в 1 Мегаватт.

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