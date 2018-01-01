Генерал-командующий рассказал о главном отличии ООС от АТО

Информацию генерал-лейтенант Сергей Наев озвучил на брифинге в Краматорске.

Командующий ООС Сергей Наев УНИАН

Необходимость проведения Операции объединенных сил напрямую обусловлена тем, что часть территории Донбасса оккупирована кадровыми российскими военнослужащими.

С таким заявлением в среду, 2 мая, на брифинге в Краматорске выступил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Главное отличие (ООС от АТО– "Главред") в том, что операция объединенных сил является военной операцией. Тому есть свои причины. Сейчас мы имеем дело не только с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", которые Верховная Рада признала террористическими организациями. Очевидно, что речь идет об оккупации части нашей территории де-факто российскими оккупационными войсками", − цитирует его новостное агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Наева, так называемые "первый и второй армейские корпуса" в "ДНР" и "ЛНР" − классические российские подразделения, сформированными по штатам и уставам вооруженных сил РФ.

"Оба корпуса входят в состав 8-ой армии, оттуда же получают вооружение, боеприпасы, топливно-смазочные материалы, денежное содержание и продовольствие. Все должности - от командира роты и выше – в этих формированиях укомплектованы российскими офицерами. Не доверяет российское командование местным предателям", - резюмировал командующий ООС.

Напомним, ранее "Главред" подготовил обзорный материал с перечнем изменений, наступивших после конца АТО и начала ООС.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram