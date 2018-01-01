Генпрокуратура и СБУ закончили расследовать дело Савченко и Рубана - СМИ

Эпопея вокруг нардепа и руководителя "Офицерского корпуса" начала подходить к финальной части.

Владимир Рубан и Надежда Савченко в зале суда Еспресо.TV

Следователи Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины закончили расследовать уголовное производства против внефракционного депутата Надежды Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана по подозрению в подготовке терактов в Киеве.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Українські Новини" со ссылкой на собственный информированный источник среди правоохранителей.

Согласно имеющимся данным, и Савченко, и Рубану, а также их адвокатам, правоохранители разрешили ознакомиться с материалами дела, после чего оно и будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к терактам и к насильственной смене власти. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку. В середине весны в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку. Позднее стало известно, что проходящий по одному делу с Савченко Владимир Рубан "напросился" в список боевиков группировки "ДНР" на обмен пленными.

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