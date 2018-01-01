Генпрокурор Луценко впервые стал дедом: фото

У главы ГПУ родилась внучка Александра.

У старшего сына генерального прокурора Украины Юрия Луценко родилась внучка.

"У Саши и Насти родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. У меня двое прекрасных сыновей, которыми я очень горжусь, но всегда мечтала о девочке. И вот она появилась в нашей семье! Я бесконечно счастлива", - сообщила в Facebook супруга генпрокурора, народный депутат Ирина Луценко.

Позже новостью в Facebook поделился и сам глава ГПУ, опубликовав также несколько фотографий новорожденной Александры.

"Предвкушаю новый статус деда. Это и есть счастье. Спасибо всем за поздравления", - написал Луценко в соцсети.

Напомним, ранее скандал возник после шикарного отдыха Луценко с семьей на Сейшельских островах. Тогда Генпрокурор заявил, что поездку оплатил его сын Александр.

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