Геращенко отреагировала на скандал вокруг отправки детей на отдых в Хорватию

По ее мнению, все эти дети достойны поощрения, вне зависимости от их социальной группы.

Вице-спикер Рады и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отреагировала на всплывшую недавно информацию журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа о детях местных чиновников и бизнесменов Краматорска Донецкой области, которые бесплатно поехали отдыхать в Хорватию вместо детей участников АТО.

Геращенко отметила, что за все время боевых действий на востоке Украины в Хорватии отдохнули уже более трех тысяч украинских детей, и формируемые туда группы всегда состояли из детей из различных социальных слоев. В этот раз группу к тому же сформировали очень быстро, в нее вошли дети военных, переселенцев, а также те, кто "добился определенных результатов в разных сферах жизни".

"Насколько мне известно, среди 118 школьников - дети погибших пилотов ИЛ-76, дети 128 бригады, дети героев Небесной сотни и военнослужащих других бригад и батальонов", - рассказала Геращенко.

Несколько семей, добавила она, "отказались от путешествия" - по ее версии, они не смогли вовремя сделать биометрические паспорта или нотариальные доверенности. Одна из общественных организаций, которая готовила поездку, сообщила, что из 11 полусирот и детей военных АТО пять не смогли поехать в связи с другими планами или отсутствием документов.

Геращенко также сообщила, что в списке детей оказался мальчик, чей отец действительно работает в городской мэрии. Однако оба они - перемещенные лица.

"Скажите мне, почему вы унижаете людей, которые работают на Донбассе на украинское государство, не предали Украину? И почему работать в мэрии - это стыднее, чем быть активистом? Как нам еще поощрять людей работать на Украине в Донбассе, если мы позволяем себе унижать их и их детей?" - добавила политик.

Среди других поехавших на отдых детей - девочка из неполной семьи и активистка, ее рекомендовала директор школы, дочь волонтера, у которой есть разряд по плаванию и приемный сын одного местного депутата.

"Не от БПП, успокойтесь, и не знали мы, кто его отец, а парня рекомендовали в качестве главного героя в спектакле о Василии Стусе! И да, парень еще имеет разряд по баскетболу и его так тоже хотели поощрить к новым достижениям", - добавила она.

Геращенко в связи со всем этим заявила, что возвращать Донбасс нужно через людей и не делить жителей региона по социальному статусу.

"Тем более, не делить на сорта детей из Донбасса, они все видели, что такое "русский мир" и пережили войну и оккупацию, обстрелы и страх, потерю семей, родственников, друзей, психологические проблемы. И если у них есть успехи - в учебе, спорте, общественной жизни, если они активисты - то точно имеют право на поощрение", - резюмировала она.

Геращенко также настоятельно предложила Гнапа извиниться перед детьми и их родителями.

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Напомним, громкий скандал разгорается в Краматорске: там, как выяснилось, на бесплатный отдых в Хорватию, "под шумок", вместе с детьми малообеспеченных слоев населения отправили и детей чиновников.

Всего на отдых вывезли 118 детей. Из них детей АТОшников – только четверо. Причем в Центр помощи участников АТО запрос был только для семей погибших воинов, хотя в городе очень много детей, чьи родители сейчас воют в ООС.

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