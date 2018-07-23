Геращенко рассказала, каким пыткам и сексуальному насилию подвергали боевики пленных украинцев

Информацию вице-спикер Рады озвучила в интервью украинским журналистам.

Иллюстративное фото "ЛИЦ"

У всех украинцев, которых освободили из плена боевиков на Донбассе, медики обнаружили травмы головы различной тяжести, а часть рассказала о том, что подверглась изнасилованию.

Соответствующую информацию в интервью "УП" озвучила первый вице-спикер украинского парламента и представитель страны в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"У меня есть справка от врачей – у всех освобожденных были черепно-мозговые травмы. Их пытали, били по голове. Двенадцать рассказали о сексуальном насилии", − заявила она.

По словам вице-спикеры Рады, сразу после освобождения из плена боевиков все люди проходят обязательный медосмотр и проверку спецслужб.

"Не только потому, что их в чем-то подозревают. Нет. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию о тех, кого еще могут держать в плену боевики", − заявила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что крупный обмен пленными с боевиками на Донбассе состоялся в конце декабря минувшего года.

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