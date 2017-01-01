"Геть ФСБ". Активисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру, фото, видео

Активисты развернули баннеры: "ФСБ, вон с Лавры" и "Нет московской агентатуре". А также скандировали фразы против ФСБ.

На территорию Киево-Печерской Лавры активисты общественной организации "С14" устроили акцию протеста и заблокировали въезд.

По словам участников акции, они вышли на протест после того, как в Лавре отказались отпевать погибших воинов АТО, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Активисты "С14" развернули баннеры: "ФСБ, геть з Лавры" и "Нет московской агентатуре". А также скандировали фразы против ФСБ.

Также между сотрудниками монастыря и активистами произошла словесная перепалка.

"Ситуация очень накалена. "Православные" бросаются, дерутся и неадекватно ведут. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей", — сообщает пресс-служба организации.