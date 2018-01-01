Гибель младенца под колесами ВАЗа в Харькове: водитель попытался оправдаться

В полиции подтвердили, что мужчина был трезв.

5-месячный малыш погиб под колесами автомобиля Национальная полиция Украины

Водитель автомобиля ВАЗ, который сбил коляску с пятимесячным ребенком в Харькове , пояснил, почему выехал на тротуар.

"Мужчину допросили. Он сказал, что перестраивался с одного ряда в другой. Был дождь, асфальт мокрый. Водитель не справился с управлением", - сообщил местному изданию NewsRoom следователь Игорь Черкашин.

По его словам, 28-летний водитель с момента получения водительского удостоверения в 2009 году не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, задержанный работает автослесарем и хорошо разбирается в машинах.

В полиции сообщили, что виновник ДТП был трезв. Меру пресечения водителю определит суд.

Напомним, в Харькове 14 июля водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил коляску с пятимесячным ребенком. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что виновник ДТП был пьян и вез своих друзей после отдыха за городом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram