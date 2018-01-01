Гибель пограничника на полигоне во Львовской области. Прокуратура нашла виновного

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1 / 3 Стали известны подробности гибели военного на полигоне (vpzhr.gp.gov.ua)

Прокуратура начала по этому поводу уголовное производство/

В смерти пограничника на учебном полигоне во Львовской области виноват руководитель стрельб.

Военной прокуратурой Львовского гарнизона установлено, что 22 февраля руководитель стрельб кинологического учебного центра ГПС, что в пгт Великие Мосты на Львовщине, во время учений "нарушил порядок и технику безопасности и превысил служебные полномочия", чем вызвал гибель военнослужащего по контракту.

Прокуратура начала по этому поводу уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса (превышение военным служебным лицом полномочий, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода).

По предварительной версии, 36-летний прапорщик получил ранение головы вследствие детонирования боеприпаса ручного противотанкового гранатомета 7В. Он умер около 12:30 в среду на территории полигона учебного центра.

Напомним, 22 февраля, во Львовской области во время учебных стрельб на полигоне кинологического учебного центра в городе Великие Мосты Сокальского района погиб военнослужащий пограничной комендатуры.