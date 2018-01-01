Гибель школьницы от снаряда на Донбассе: в ГПУ предъявили доказательства вины боевиков

В прокуратуре заявили об открытии уголовного производства по обвинению в теракте.

Бабушка погибшей Даши Каземировой в состоянии аффекта обвиняла в смерти внучки ВСУ Фото: Военно-гражданская администрация города Торецкое

"Следствием получено убедительные доказательства, указывающие на совершение террористического акта со стороны членов террористической организации" ДНР", - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В правоохранительном ведомстве уточнили, что девочка погибла от разрыва мины на частном подворье поселка Железное. Соседи и близкие погибшей уверяют, что звука стрельбы не слышали. Это свидетельствует о том, что снаряд прилетел с дальнего расстояния.

В прокуратуре отметили, что позиции ВСУ находятся на расстоянии одного километра от поселка, который стал эпицентром трагедии. Ближайшие позиции боевиков "ДНР" расположены на терриконах на расстоянии 3,6 км от места происшествия и терриконе шахты Гагарина на расстоянии 3,4 км от места происшествия.

"Согласно протоколу осмотра места происшествия, воронка от взрыва имеет эллипсоидную форму и вытянута в направлении полета снаряда. Осуществленное отмеривание с помощью компаса установило, что эллипс воронки направлен на северо-западное направление, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен с территории, прилегающей к шахте "Гагарина", которая подконтрольна террористической организации "ДНР", - сказано в сообщении.

Напомним, в интервью ТСН бабушка погибшей Даши заявила, что стреляли, очевидно, украинские военные, поскольку они дислоцируются рядом и в их населенном пункте постоянно слышны выстрелы.

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