Гиркин спрогнозировал, сколько "ЛНР" и "ДНР" "протянут" без российской помощи

Бывший "министр обороны ДНР" продолжает налево и направо раздавать прогнозы.

Игорь Гиркин (Стрелков) Соцсети

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) оценил шансы группировок боевиков "ЛНР" и "ДНР" на самостоятельное существование.

""Республики" не могут быть сами по себе сколько-нибудь долгое время. Есть три варианта. Либо их придется присоединять к России, то есть, официально брать под защиту. Либо будет реализован проект "Новороссия", когда возникнет совершенно новое дружественное, но независимое государство. Есть и третий вариант – победит Украина при поддержке США. Если РФ, не дай Бог, закроет границу, то "ДНР" и "ЛНР" прекратят свое существование в течение нескольких суток" - цитирует его портал "ДонПресс".

Кроме того, Гиркин (Стрелков) также призвал начать эскалацию боевых действий на востоке Украины.

""Новороссии" по сути, нет, потому что в 2014-м под давлением стран Запада было принято решение об остановке наступления на украинском направлении. Это было неверным действием. Оно не принесло ничего кроме внешнеполитического поражения. Оно никак не избавило от санкций. Нужно было идти минимум до Днепропетровска. Брать под свой контроль всю территорию, где живет преимущественно русское население", - сказал он.

Напомним, ранее Гиркин (Стрелков) дал пессимистический прогноз для РФ по поводу войны на Донбассе.