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"Гитлеровцы скомнее были". В Сети возмутились фото боевиков, грабящих Донбасс

Сегодня, 10:18

Снимок появился в сервисе микроблогов Twitter.

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Пресловутое фото Twitter
Житель Российской Федерации Владимир Соседов в комментарии под снимком, на котором изображен массовый вывоз вещей россиянами и боевиками из зоны военного конфликта на Донбассе, подробно рассказал об их "подвигах" в 2014-м.

Сообщение россиянина обнародовал через свою страницу на сервисе микроблогов Twitter опубликовал украинский журналист и переселенец из Донецка Денис Казанский. Соседов утверждает, что лично наблюдал в 2014-м "битком набитые грузовики", которые колоннами въезжали в Россию со стороны Украины.

"Вообще-то двери и заборы едут в Ростовскую область. Туда же перли длинномеры, груженные донбасским угольком. Тянули в Россию все: от кирпичей разобранных домов, оград и дверей, до металлолома. Именно такую картину я наблюдал своими глазами в Таганроге осенью 2014 года", − написал россиянин.

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Среди интернет-пользователей пост вызвал волну негодования и шквал глумливых шуток.

‏"Сп*здят все. Да они даже заводы увезли", − возмутился пользователь Anton Antonov.

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"Вы все врете! Это гумконвой!",− поиздевался над популярным штампом российской пропаганды пользователь Vladimir.

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"Гитлеровцы скромнее были" − возмущаясь, прямо сравнил боевиков с нацистами пользователь Vicktoor.

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"Освободители от имущества, уроды, млять" − не стал подбирать выражения пользователь "Да ну нах 13".

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"Орда. Набежали, ограбили, трофеи отвезли домой. Монгольские гены оказались устойчивыми", − провел еще одну историческую параллель пользователь Дмитрий Визир.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что боевиков "ДНР" уличили в разграблении школы. Кроме того, бывший террорист рассказал о зверствах чеченских наемников на Донбассе.

 

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Теги:  
Донбасс, боевики, террористы, грабеж, фото, Twitter
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