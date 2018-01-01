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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев объяснил, зачем ему купили бронированный Cadillac

Сегодня, 21:15

Свою информацию чиновник озвучил в эфире украинского телевидения.

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев объяснил приобретение за "казенный счет" бронированного внедорожника Cadillac Escalade для своих поездок требованием представителей службы безопасности госкомпании.

Такую информацию он озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, когда отвечал на прямой вопрос ведущей по данному вопросу. "Они выбирали (служба безопасности – "Главред", они заказывали, здесь не мой выбор", - сказал Коболев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз" засекретил фамилии своих топ-менеджеров, получивших огромные денежные премии.

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Теги:  
Нафтогаз Украины, Андрей Коболев, Cadillac Escalade, бронированный автомобиль
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