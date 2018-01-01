Климкин предложил подумать о переходе на латиницу

Свое предложение озвучил после встречи с представителями стран Центральной Европы.

Павел Климкин

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал общественность начать обсуждение возможного использования в стране латиницы наравне с кириллицей.

Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Facebook после встречи с представителями стран Центральной Европы.

По словам дипломата, во время мероприятия историк и журналист из Польши Земовит Щерек задал вопрос "Почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу?".

"Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", - резюмировал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России предлагали вернуться к единому кириллическому шрифту на пространствах СНГ.