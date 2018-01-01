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Главарь "ДНР" рассказал, какие потери несут боевики на Донбассе

Сегодня, 17:39

Александра Захарченко внезапно потянуло на откровения.

Боевики
Боевики Reuters
Террористы в зоне военного конфликта на Донбассе несут серьезные потери в боях с ВСУ, каждый месяц теряя "известных командиров".

Соответствующее заявление в субботу, 9 июня, сделал главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко.

По его словам, боевики воюют и рискуют жизнью вполне осознанно.

"На самом деле у нас каждый месяц погибают ребята, тоже известные командиры, просто они меньше общались с журналистами. Но это война. Поэтому здесь это — нормальное явление. Но, конечно, никто не хочет умирать", - цитирует главаря террористов портал "RT".

Напомним, ранее Захарченко поделился фантазиями о "капитуляции" Украины.

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Теги:  
Украина, Донбасс, ДНР, террористы, боевики, ВСУ, потери, Александр Захарченко
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