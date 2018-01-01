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Главарь "ДНР" угрожает создать "народный трибунал" из-за закона о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 14:22

Главарь "ДНР" считает, ччто закон о реинтеграции Донбасса оправдывает "преступления ВСУ".

Захарченко
Александр Захарченко. nahnews.org
Главарь "Донецкой народной республики" Александр Захарченко угрожает создать "народный трибунал" в ответ на подписаный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса.

 "Закон о "реинтеграции" — это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства. В ответ мы сделаем Народный трибунал, который будет осуждать действия карателей", — заявил Захарченко, сообщает один из сепаратистских сайтов.

Напомним, ранее террористы "ДНР" и "ЛНР" раскритиковали закон о реинтеграции Донбасса.

Исполняющий обязанности "министра иностранных дел ЛНР" и представитель оккупированной территории на переговорах в Минске Владислав Дейнего назвал документ "запоздалой попыткой узаконить войну в регионе". 
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ДНР, Александр Захарченко, народный трибунал, закон, реинтеграция, Донбасс
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