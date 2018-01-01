Главарь "ДНР" выразил готовность обсудить введение миротворцев на Донбасс

При этом Захарченко подчеркнул, что "ДНР" не будет отводить свои войска.

Александр Захарченко Фото: Оплот

Об этом сообщает РИА Новости.

"Если это будет формат, озвученный Владимиром Владимировичем Путиным, то моя позиция не меняется: я готов рассматривать и вносить в Народный совет предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами", - заявил Захарченко.

При этом главарь сепаратистов подчеркнул, что "ДНР" не будет отводить свои войска, чтобы "они (миротворцы ООН. - Прим.) могли там свободно передвигаться".



В сентябре прошлого года, эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Миротворцы, по его мнению, должны находиться только на линии разграничения между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", "и ни на каких других территориях". Украинские власти придерживаются другой позиции - миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до российской границы.



Ранее СМИ сообщили, что на захваченной части Донецкой области самопровозглашенную "ДНР" вместо Александра Захарченко возглавит председатель "народного совета" псевдореспублики, представитель на переговорах Минске Денис Пушилин.

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