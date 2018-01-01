Главари "ДНР" и "ЛНР" готовятся к "выборам глав республик"

Пасечник заявил, что он "не из тех, кто бросает дела и останавливается на полпути".

Террористы " Луганской народной республикип" (ЛНР) планируют осенью провести так называемые "выборах главы республики".

Об этом заявил главарь боевиков ОРЛО, "и.о. главы "ЛНР" Леонид Пасечник, сообщает один из ресурсов сепаратистов.

По его словам, он "не из тех, кто бросает дела и останавливается на полпути".

"Поэтому заявляю, что намерен принять участие в осенних выборах в качестве кандидата на пост главы "ЛНР", чтобы в полной мере выполнить поставленные перед нами задачи", — отметил он.

Как известно в ноябре 2017 года "и.о. главы ЛНР" назначили "главу МГБ ЛНР" Леонида Пасечника после того, как бывший главарь боевиков Игорь Плотницкий заявил об "отставке по собственному желанию".

Напомним, главарь боевиков "Донецкой народной республики" (ДНР) Александр Захарченко также анонсировал свое участие в "выборах главы республики" осенью 2018 года.