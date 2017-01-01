Главари "ЛНР" и "ДНР" решились на создание своего "таможенного союза"

Обе стороны уже подписали соответствующий протокол о намерениях.
Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-портале Захарченко.
Главарь "ДНР" заявил, что обе стороны подписали протокол о намерениях, который станет "стартом нового этапа развития отношений" и позволит им "сотрудничать гораздо более плотно, чем ранее".
"Это покажет всем нашим врагам: мы едины и неделимы", – добавил Захарченко.
Пасечник, в свою очередь, сказал о том, что протокол "не допустит никаких политических спекуляций на почве взаимодействия наших территорий" и "станет гарантом социальной стабильности".
Напомним, ранее в СБУ рассказали, где после переворота скрывается экс-главарь "ЛНР" Плотницкий.