Главари "ЛНР" и "ДНР" решились на создание своего "таможенного союза"

Обе стороны уже подписали соответствующий протокол о намерениях.

Леонид Пасечник и Александр Захарченко "Деловая столица"

В среду, 31 января, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник в Донецке договорился с главарем террористов "ДНР" Александром Захарченко о "создании единого таможенного пространства".

Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-портале Захарченко.

Главарь "ДНР" заявил, что обе стороны подписали протокол о намерениях, который станет "стартом нового этапа развития отношений" и позволит им "сотрудничать гораздо более плотно, чем ранее".

"Это покажет всем нашим врагам: мы едины и неделимы", – добавил Захарченко.

Пасечник, в свою очередь, сказал о том, что протокол "не допустит никаких политических спекуляций на почве взаимодействия наших территорий" и "станет гарантом социальной стабильности".

Напомним, ранее в СБУ рассказали, где после переворота скрывается экс-главарь "ЛНР" Плотницкий.